François de chez Récit de voyage, à Saint-Malo et Clara de Gusto and Co à Chantepie, ont posé devant le photographe Bernard Haultcoeur. — Bernard Haultcoeur

En Bretagne, le photographe Bernard Haultcoeur a réalisé des « portraits de chefs » pour leur redonner le sourire.

Réalisées gratuitement, ces photos permettent aux professionnels de la restauration de « penser à autre chose », le temps d’un shooting.

Une centaine de portraits a déjà été réalisée par le photographe.

Il est une des victimes collatérales de la fermeture des bars et restaurants. Photographe culinaire, Bernard Haultcœur est au chômage technique depuis quelques mois. Sans chef à rencontrer, sans plat à immortaliser, sans saveurs à colporter, l’artiste s’ennuie. Installé à Lancieux, à la frontière des Côtes d’Armor​ et de l’Ille-et-Vilaine, il a aussi vu le moral des clients habituels se déliter au fil des mois de fermeture. Face à l’absence totale de visibilité pour les restaurateurs, Bernard Haultcœur a décidé de ressortir son boîtier pour les photographier au milieu de leurs établissements fermés. Baptisée « Portraits de chefs », cette série solidaire rencontre un vif succès en Bretagne. Parce qu’elle est bien réalisée. Mais surtout parce qu’elle permet à certains de s’évader, le temps d’un shooting décontracté.

Les chaises sont à l’envers, sur les tables. Les cuisines rangées, à l’arrêt. « J’ai vu certains chefs remettre leur veste pour la première fois depuis des mois. J’ai vu des équipes réunies pour la première fois depuis des mois. Il y avait de l’émotion, de la joie d’être là », raconte le photographe. Depuis quelques semaines, il est souvent sollicité par le grand réseau de la restauration pour tirer ces portraits gratuitement. Réalisés grâce à un astucieux montage sur Photoshop, ses clichés montrent des producteurs, des restaurateurs, des maraîchers, jongler avec leurs produits. Une manière de leur rendre hommage au moment où ils sont privés de leur métier et de leur passion. « On voit que ça leur fait du bien, qu’ils peuvent penser à autre chose pendant un temps, explique le photographe. À moi aussi d’ailleurs. C’est un moyen de m’occuper et puis ça me fait une carte de visite pour la suite ».

« C’était comme une bouffée d’air frais, un moyen de penser à autre chose »

François est l’un de ceux qui est passé devant l’objectif de Bernard Haultcœur. Avec sa compagne Valentine, il a eu la bonne idée d’ouvrir un salon de thé dans la vieille ville de Saint-Malo le 13 mars 2020. Après deux petites journées d’activité, le couple avait dû fermer. Depuis, la pâtisserie « Récit de voyage » a retrouvé un semblant de normalité, mais ne peut toujours pas travailler en semaine, faute de clientèle dans les vieilles rues de l’intra-muros. « C’est un couple d’amis qui nous a parlé de cette initiative. Ça nous a vraiment fait du bien. C’était comme une bouffée d’air frais, un moyen de penser à autre chose », explique François. Les clichés lui ont été remis gratuitement par le photographe et serviront à leur faire un peu de promo sur les réseaux sociaux.

De l’autre côté de la Rance, Julie et son équipe ont également fait face à l’appareil à photo du Breton. L’occasion pour la patronne du petit restaurant Dicidelà, à Dinan, de rendre hommage à toutes les professions qui sont à l’arrêt. « Nous avons la chance de faire des bocaux à emporter donc nous pouvons travailler. Mais d’autres ne le peuvent pas. J’ai beaucoup de peine pour ceux qui ne pourront jamais rouvrir. Il nous faut être solidaire, créer du lien en attendant de retrouver nos clients », estime la jeune femme.

Après avoir arpenté le triangle reliant Dinard, Saint-Malo et Dinan, Bernard Haultcœur s’est même autorisé quelques virées à Rennes pour élargir sa focale. « Si je m’écoutais, j’irais à Paris, à Brest et ailleurs. Mais ce sont les finances qui vont manquer », glisse le photographe.