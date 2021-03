Jean Castex et Olivier Véran, le 4 mars 2021. — AFP

Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront jeudi à 18 heures une conférence de presse, a annoncé ce mercredi Matignon à l’AFP, après un Conseil de défense qui devait décider d’un éventuel reconfinement en Ile-de-France.

Le chef du gouvernement avait qualifié mardi la situation de « préoccupante et critique » et souligné que les « données » étaient « réunies » pour un reconfinement de l’Ile-de-France où les services de réanimation sont très sollicités. D’autres régions pourraient être concernées par de nouvelles restrictions, comme les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon une source gouvernementale.

…/… Plus d’informations à venir