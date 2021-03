GROS LOT Le gagnant jouait la même combinaison, basée « sur des statistiques et les numéros les plus sortis », depuis plusieurs années

Une grille de Loto. Illustration. — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Certains gagnent au premier coup, pour d'autres c'est un peu plus long... Début mars, l'obstination a enfin payé pour un habitant de Loire-Atlantique, qui a commencé à jouer au Loto «il y a 40 ans». Il y a dix jours, les numéros qu'il avait validés dans un bar tabac du Pellerin se sont enfin affichés sur l'écran. « J'ai été stupéfait, mon épouse et moi-même n'avons pas dormi de la nuit », a-t-il raconté à la Française des jeux, après avoir assisté à la scène en direct. Il faut dire que le jackpot remporté samedi 6 mars a de quoi donner le tournis : 7 millions d'euros !

La combinaison gagnante (3, 11, 13, 22, 30, numéro chance 8) n'a pas été cochée au hasard. «Je l'ai constituée il y a quelques années en m'appuyant sur des statistiques et les numéros les plus sortis », révèle l'heureux gagnant, qui a perçu son gain il y a quelques jours. Entre temps, l'homme raconte avoir « changé de cachettes plusieurs fois et eu quelques sueurs froides » au sujet de son ticket, qu'il ne fallait absolument pas égarer.

Le 5e gain le plus élevé en Loire-Atlantique

Avec ce gain, le 5e le plus élevé en Loire-Atlantique, le couple a un souhait : « faire plaisir à ceux qu'on aime et leur rendre la vie plus belle ». La plus grosse cagnotte remportée dans le département s'élève à 9.839.059 euros. C'était en 2007, après un tirage de l'Euromillions.