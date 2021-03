Confinement en Ile-de-France : « Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région parisienne », selon Jean Castex (Illustration — CHINE NOUVELLE/SIPA

Paris et sa région confinées ? La réponse en devrait plus tarder. « Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région parisienne », a indiqué à ce propos Jean Castex, invité de BFMTV ce mardi soir et interrogé sur un éventuel reconfinement, qui a souligné que « les données en sont réunies ».

🔴 Jean Castex (@JeanCASTEX): "Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne" #CastexBFMTV pic.twitter.com/wptI5vbGUZ — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2021

« On est dans une situation préoccupante et critique et, très clairement, des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont sur la table ce soir », a-t-il ajouté sur BFMTV, en référence aux confinements mis en place le week-end dans les agglomérations de Nice, Dunkerque et le Pas-de-Calais.