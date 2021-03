Illustration d'une femme enceinte. — M.Libert / 20 Minutes

Une proposition de loi a été déposée, ce mardi, pour autoriser les femmes enceintes à se garer sur les places réservées aux personnes handicapées, a annoncé la députée de Corrèze, Frédérique Meunier, à l’origine du texte à nos confrères de Sud Ouest.

Ce texte, porté par 26 députés, vise à autoriser les futures mères à bénéficier de la carte de stationnement mobilité inclusion (CMI) pour les trois derniers mois de leur grossesse. L’objectif de « faciliter plutôt que compliquer », a expliqué Frédérique Meunier au journal, arguant que « les futures mamans ont de plus en plus de difficultés pour se garer et accéder au centre-ville. »

Le stationnement facilité mais toujours payant

« Pour pouvoir stationner sur ces places réservées, les femmes enceintes doivent se rendre en préfecture pour se faire remettre, après une déclaration sur l’honneur et un certificat médical, un macaron avec une date limite d’utilisation », précise la proposition, qui « n’exonérera pas les futures mamans de payer leur stationnement ».

Mais ce n’est pas tout. Dans son texte de loi, la députée propose également la création, par les collectivités, des places de stationnement exclusivement réservées aux femmes enceintes.