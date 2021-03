Manifestation contre la loi sur la sécurité globale à Nantes. — S.Salom-Gomis/Sipa

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un article très controversé qui arrive au Palais du Luxembourg. Débattue à l’Assemblée en novembre dernier dans un contexte explosif, la proposition de loi « sécurité globale » revient cette semaine à l’agenda parlementaire. Dès ce mardi, et jusqu’au 18 mars, les sénateurs et sénatrices doivent à leur tour examiner ce texte. Au cœur des critiques l’article 24 vise à pénaliser la diffusion de « l’image du visage ou tout autre élément d’identification » d’un policier ou d’un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour « but manifeste » de porter « atteinte à son intégrité physique ou psychique ». La commission des Lois du Sénat l’a depuis totalement réécrit. On saura dès aujourd’hui si cela a permis d’éteindre l’incendie.

C’est une mesure de protection des enfants qui a fait l’unanimité. L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de lundi à mardi, en première lecture, un texte renforçant la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Les députés ont notamment fixé à 15 ans l’âge en dessous duquel un enfant est considéré comme non-consentant pour un acte sexuel avec un adulte, un seuil porté à 18 ans en cas d’inceste. Le vote a été acquis peu après minuit par 67 voix pour et aucune contre et doit désormais aller au Sénat.

Les analyses réalisées par l'Institut Pasteur ont parlé : une nouvelle forme du Covid-19 est bien active en Bretagne. Il faut dire que les autorités se doutaient d’un problème : le 13 mars, 79 cas ont été identifiés au centre hospitalier de Lannion mais plusieurs malades avaient des tests PCR négatifs. La Direction générale de la santé (DGS) a donc confirmé, ce lundi, qu’il s’agissait d’un variant. « Une évaluation est en cours afin d’apprécier l’impact possible de ces modifications génétiques sur un défaut de reconnaissance par les tests virologiques conduisant à un sous-diagnostic », explique par ailleurs la DGS.