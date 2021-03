Le Premier ministre Jean Castex à Matignon le 11 février 2021. — Pierre Perusseau-pool/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le dialogue social reprend ce lundi. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, échangera à partir de 15 heures 30 avec les organisations syndicales et patronales en visioconférence. La ministre du Travail Elisabeth Borne, qui a annoncé dimanche avoir été testée positive au Covid-19, suivra la conférence à distance. L'objectif est de tenter de se projeter sur le long terme avec des discussions sur la levée progressive des restrictions sanitaires et les mesures de soutien à l’économie.

A Los Angeles dimanche soir, les Grammy Awards ont sacré deux reines de la musique : Beyoncé et Taylor Swift. Si la première avec 28 trophées a battu le record de récompenses pour une artiste féminine dans cette compétition, la seconde est devenue la première artiste féminine à décrocher à trois reprises le trophée de l’album de l’année, à égalité avec des géants comme Stevie Wonder, Frank Sinatra et Paul Simon. Autre star de la soirée : Billie Eilish. L’artiste a raflé, avec Everything I Wanted, le Grammy de l’enregistrement de l’année pour la deuxième année consécutive. Elle a aussi reçu un prix pour No Time To Die, le thème du prochain James Bond, écrit avec son frère.

Les handballeurs français ont une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise : pour leur dernier match, les Français se sont inclinés contre le Portugal 29 à 28, à l’issue du tournoi disputé de vendredi à dimanche à Montpellier. Maintenant que ce mauvais résultat est connu, on peut prendre un peu de temps pour savourer l’excellente nouvelle : les champions olympiques en 2008 et 2012 et médaillés d’argent en 2016, se sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo . Le revers de dimanche aura donc été sans conséquence pour la quête du ticket olympique. Rendez-vous maintenant au Japon entre le 23 juillet et le 8 août, mais cette fois il ne s’agira plus de parler de défaite.