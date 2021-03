Fabien Galthié, en décembre 2020. — Adrian DENNIS / AFP

Le week-end est passé trop vite pour que vous ayez eu le temps de suivre l’actualité. Pour remédier à ça, rien ne vaut nos cinq infos dans le rétro.

1. Avec les transferts, des tensions à venir sur la chaîne de soins

Le transfert de patients d'Ile-de-France n’est pas sans conséquence. Si de la place a été faite en réanimation pour deux malades venus de Meaux au CHU de la Bordeaux, des déprogrammations d’interventions pourraient intervenir si d’autres transferts ont lieu. Et une répercussion sur l’ensemble de la chaîne des soins est à prévoir dans les centres hospitaliers girondins. Lire notre reportage à Bordeaux.

2. Depuis un an, la France sous attestations

L’attestation est devenue un objet du quotidien depuis le 17 mars 2020. Parmi les lecteurs et lectrices de 20 Minutes, certains et certaines comprennent l’intérêt de cette mesure, mais nombreux vous êtes à les qualifier d'« inutiles » et d'« infantilisantes ». Ces attestations ont un impact sur les « contacts sociaux ». Pour en savoir plus.

3. Des échantillons de poussières du Sahara tombées sur la France collectés

Le premier week-end de février, un nuage du Sahara a repeint en ocre les Alpes et les Pyrénées. Après un appel aux promeneurs, des chercheurs toulousains et grenoblois ont pu collecter quelque 200 échantillons de neige teintée par celui-ci. Une expérience de science participative.

4. Fabien Galthié a-t-il failli dans son coaching face à l’Angleterre ?

Le mojo du sélectionneur du XV de France a-t-il implosé comme la bulle sanitaire de Marcoussis ? Samedi, face aux Anglais, le Gersois a laissé trois joueurs sur le banc alors que les Bleus peinaient dans le dernier quart d’heure et ils ont fini par s’incliner (23-20) après un essai de Maro Itoje à la 76e. Un revers imputable à ce coaching ?

5. L’Arménie se fait entendre dans « The Voice »

On ne va pas vous parler d’une reprise d’une chanson de Charles Aznavour, mais de la performance d’Anaïd à The Voice. La jeune femme a ému les coachs avec sa reprise de Je suis une tombe. « Cette chanson est le pont entre le pays de mes racines, l’Arménie, et le pays qui m’a vu naître, la France. » Voici son interview.

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.