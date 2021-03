Vous êtes jeunes et avez un rapport excessif à l’alcool ? Racontez-nous

Apéro après les cours, pré-chauffe, OB (soirée open bar) : de nombreux moments de la vie étudiante tournent autour de l’alcool — Pexels / Cottonbro

Apéro après les cours, préchauffe, soirée open bar : de nombreux moments de la vie étudiante tournent autour de l’alcool. Si les excès de bière et de vodka pomme ne seront qu’un rite passager pour la plupart, certains vont développer une dépendance. Un jeune de 15 à 25 ans qui boit sur dix a une consommation excessive systématique et a beaucoup plus de risques, à terme, de développer une addiction. Si vous vous sentez concerné par cette description, vous pouvez répondre à nos questions qui serviront à la rédaction d’un article.

Pourquoi buvez-vous ? Quelles conséquences physiques et psychologiques cette consommation a-t-elle sur vous ? Dans quelles situations dangereuses vous êtes-vous retrouvés en raison de l’alcool ? Quelle relation avec l’alcool avez-vous dans votre famille ? Vous considérez-vous comme dépendant ? Si oui, à quel moment en avez-vous pris conscience ? Comment le vivez-vous ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vous le souhaitez, votre témoignage pourra être anonymisé. Merci d’avance.