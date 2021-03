DEMOGRAPHIE Il s’agit du nombre de décès toutes causes confondues

La France enregistre un excédent de mortalité de 14% depuis janvier par rapport à 2020 — Jacques Witt/SIPA

Entre le 1er janvier et le 1er mars 2021, la France a enregistré une hausse du nombre de décès, toutes causes confondues, supérieure de 14 % à celle comptabilisée sur la même période en 2020. L'Insee qui rapporte ce constat précise que la proportion reste stable depuis le début de l’année.

Au cours des deux premiers mois de l’année, 123.925 personnes sont mortes en France, soit 14 % de plus par rapport à 2020 et 5 % par rapport à 2019, année où la grippe hivernale a été plus virulente, indique vendredi l’institut statistique dans son bilan hebdomadaire des décès pendant l’épidémie de Covid-19.

Une baisse légère en février

En janvier, quelque 2.140 décès ont été enregistrés chaque jour en moyenne. En février, le nombre moyen de décès quotidiens a « légèrement baissé », autour de 2.000, selon des données encore provisoires.

Comparé aux deux années précédentes, le nombre de décès enregistrés en janvier et février 2021 est supérieur dans quasiment toutes les régions de France métropolitaine, souligne l’Insee, avec une hausse plus importante en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est.

54.700 décès de plus en 2020 qu’en 2019

Pour suivre l’évolution de la mortalité, l’Insee fait désormais le choix de privilégier la comparaison avec l’année 2019, année sans épidémie Covid qui a débuté en mars 2020. Ainsi, par rapport à 2019, le nombre de décès n’augmente que pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Comme en mars-avril 2020 ou à l’automne 2020, les décès survenus en maison de retraite ont davantage augmenté que ceux ayant eu lieu à l’hôpital : +18 % entre le 1er janvier et le 1er mars 2021 par rapport à 2019 et +5 % pour les décès à l’hôpital. Les décès survenus à domicile sont également en nette augmentation, +12 %.

Sur l’ensemble de l’année 2020, la France a enregistré 54.700 décès de plus qu’en 2019, soit une surmortalité de 9%. Selon les derniers chiffres officiels, l’épidémie de coronavirus a fait près de 90.000 morts en France.