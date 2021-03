SNAPCHAT Cette semaine, dans « Oh My fake », Clémence s’intéresse à un des posts ciblant le géant de la restauration rapide

Mc Donald’s et des burgers à l’ammoniaque ? itinéraire d’une rumeur — 20 Minutes

Une « pâte gluante rose », à l’ammoniaque, incorporée dans de la viande hachée. Yummy, yummy, ça fait envie.

Certains posts sur les réseaux affirment que le chef britannique Jamie Olivier aurait remporté une « bataille juridique » contre McDonald’s. Sur Facebook, un message très viral affirme que le cuisinier aurait « prouvé que la nourriture » servie par les restaurants de l’enseigne « n’est pas apte à être ingérée parce qu’elle est hautement toxique ». L’entreprise aurait, en conséquence, décidé de « changer la recette » de ses burgers. Victoire ! Sauf que… de nombreux éléments de cette publication sont trompeurs, voire faux, comme on vous l'explique dans cet article.

Pour autant, le succès de cette publication ne se dément pas sur les réseaux. Et cela s’explique par plusieurs raisons et biais que va nous détailler Clémence dans ce dernier numéro d’OMF Oh My Fake.

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Coronavirus, crise sanitaire, mouvements sociaux, cette période, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ».