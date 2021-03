Le stade de baseball des Dodgers, à Los Angeles, a été transformé en centre géant de vaccination contre le Covid-19. — Al Seib/Shutterstock/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Etats-Unis passent à la vitesse supérieure. Dans une adresse à la nation, jeudi, le président américain a évoqué l’espoir d’un retour progressif à une vie normale face au coronavirus. Avec deux objectifs principaux annoncés : l’ouverture de la vaccination à tous les adultes d’ici le 1er mai, et, si la tendance actuelle continue, la possibilité de se rassembler en famille et avec des amis pour la fête nationale du 4 juillet. Jeudi, 98 millions de personnes avaient reçu au moins une dose, et 33.8 millions d’Américains – soit 10 % de la population – sont complètement vaccinés. Et le rythme s’accélère, avec 2 millions de doses quotidiennes. Mais Joe Biden a prévenu : « Le combat est loin d’être terminé. »

Sanofi avance sur son vaccin n°2, alors que le premier est lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement. Le groupe pharmaceutique français a annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l’être humain de son second projet de vaccin contre le Covid-19. « Sanofi et Translate Bio », une biotech américaine associée au Français, « débutent un essai clinique 1/2 consacré à leur candidat-vaccin à ARN messager contre la Covid-19 », a annoncé le groupe dans un communiqué. Les essais de phase 1 et 2 sont les premiers à être effectués sur l’être humain dans le cadre du développement d’un traitement. Ils visent à vérifier qu’il n’est pas dangereux et à donner de premiers éléments sur son efficacité, mais c’est la phase 3, réalisée sur bien plus de patients, qui permet de déterminer s’il est vraiment efficace.

Elle imagine déjà son cabinet. Marine Le Pen souhaite former, si elle est élue présidente, un « gouvernement d’union nationale », n’excluant pas d’y intégrer sa nièce Marion Maréchal, a-t-elle annoncé jeudi sur BFMTV, en assurant ne pas avoir « peur du pouvoir ». « Je souhaite un gouvernement d’union nationale. Parce que c’est ce qui permettra de présenter aux Français l’unité nécessaire autour d’un projet politique », a déclaré la présidente du Rassemblement national. Qui a contesté l’accusation de « xénophobie », assurant qu’elle n’avait « pas peur des étrangers ». « Je n’ai pas de sentiment négatif à l’égard des étrangers, je n’ai aucune haine, je n’ai aucune peur d’ailleurs des étrangers. »