18h09 : « La pression sanitaire atteint désormais des niveaux similaires à ceux que l’on constatait avant le pic de la deuxième vague », indique Olivier Véran

Le taux d’occupation dépasse 85 % des capacités de réanimation. Les patients Covid représentent 80 % des malades en réanimation. « Plus le virus circule, plus le nombre de cas graves augmente et plus la pression hospitalière se fait forte ».