Le colonel Sébastien Jaudon s'adresse à la population avant une opération de recherche sur la commune de Montfort-sur-Meu près de Rennes, où Magali Blandin a disparu. — Mathieu Pattier / SIPA

Mère de quatre enfants, Magali Blandin est portée disparue depuis le 11 février dans la commune de Montfort-sur-Meu, près de Rennes.

D’importants moyens de recherches ont été engagés par les gendarmes mais sans succès.

D’après certaines sources, la mère de famille vivait mal la séparation avec son compagnon même si « rien ne laisse à penser qu’elle voulait mettre fin à ses jours », selon une source proche de l’enquête.

Un mois. Voilà un mois que Magali Blandin n’a plus donné signe de vie. Le 11 février, alors que la neige recouvrait les sols de la commune de Montfort-sur-Meu, cette mère de famille de 42 ans avait quitté son domicile à pied. Un appartement dans lequel elle avait emménagé en septembre, après sa séparation. Elle y habitait avec ses quatre enfants, dont elle avait la garde une semaine sur deux et allait chaque jour au travail à Rennes, où elle exerce le métier d’éducatrice.

Ce sont ses collègues, inquiets de ne pas la voir venir travailler le vendredi qui avaient alerté les autorités. Un signalement pris très au sérieux par les gendarmes quand Magali Blandin ne s’est pas présentée pour venir récupérer ses enfants le vendredi après l’école. Depuis, personne ne l’a revue et des moyens très importants ont été déployés pour tenter de la retrouver. En vain.

Le corps recherché dans l’eau

Depuis un mois, des centaines de gendarmes ont été déployés dans la commune. Ils ont parfois reçu l’appui de la population lors de battues réunissant jusqu’à 300 personnes. Mais toujours aucune trace de Magali. « Nous ne privilégions aucune hypothèse et toutes les pistes restent ouvertes. Parmi elles, nous envisageons une chute dans l’eau, qu’elle soit accidentelle ou volontaire. Nous avons mobilisé des moyens conséquents pour sonder les deux cours d’eau. Des plongeurs ont été envoyés dans le Garun et le Meu et un hélicoptère survole régulièrement la zone. Mais nous n’avons rien trouvé », explique le colonel Sébastien Jaudon, qui dirige les opérations. « Si le corps est dans l’eau, il est peut-être coincé ou alors déjà loin. Mais depuis le temps, il aurait dû remonter. Mais on n’est pas certain qu’il soit dans l’eau ».

Ce qui inquiète particulièrement les enquêteurs, c’est l’absence totale de vie depuis la disparition. Ce jeudi 11 février, le téléphone de la mère de famille avait bien borné dans une zone naturelle de la commune mais la localisation précise est impossible. Et depuis, rien. « L’ensemble des hypothèses restent travaillées avec intensité afin de pouvoir apporter le plus rapidement possible des réponses aux interrogations légitimes de la famille », précise le procureur de la République Philippe Astruc.

Magali Blandin « n’allait pas très bien psychologiquement »

À plusieurs reprises, les gendarmes sont allés visiter l’appartement de la disparue « pour vérifier certains éléments », selon le colonel Jaudon. Si la piste criminelle n’est pas celle qui est privilégiée, elle reste ouverte « comme toutes les autres ». Et celle du suicide ? « Je ne peux pas y répondre », répond le gendarme.

D’après une source proche de l’enquête, Magali Blandin « n’allait pas très bien psychologiquement » et vivait mal la séparation. Plusieurs écrits ont rapidement confirmé que la mère de famille était en souffrance. « Mais rien ne laisse à penser qu’elle voulait mettre fin à ses jours », poursuit cette source. La disparition volontaire ne semble pas non plus convaincre les enquêteurs qui n’ont découvert aucune trace de préparation d’une telle démarche, ni dans l’ordinateur de la disparue, ni dans son appartement. Les investigations se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction et cinq à dix enquêteurs sont mobilisés au quotidien pour tenter de retrouver la trace de Magali Blandin et tenter de résoudre cette énigmatique disparition. Que tout le monde qualifie sans hésiter de « très inquiétante ».