MANIFESTATION Depuis trois jours, des salariés du Carrefour Grand Littoral, le plus grand de Marseille, bloquent l’hypermarché et réclament des embauches

Marseille : Des salariés bloquent le plus gros Carrefour de la ville pour obtenir « des embauches promises » (Illustration) — Boris Horvat AFP

Des salariés bloquent depuis trois jours les accès du plus grand hypermarché Carrefour de Marseille pour demander l’embauche « comme promise », selon eux, de neuf employés dont les « contrats de professionnalisation » arrivent à échéance.

Situé sur les hauteurs de la deuxième ville de France, dans la cité paupérisée de Saint-Antoine, le magasin Grand Littoral était occupé jeudi par une cinquantaine de salariés empêchant à l’aide de chariots l’entrée des clients et des livraisons.

Des CDI refusés

A l’origine de ce mouvement, rare, qui a débuté mardi, le refus de la direction de transformer en contrat à durée indéterminée (CDI) neuf des onze contrats de professionnalisation dans l’un des magasins de la marque « alors qu’elle s’y était engagée », ont rapporté plusieurs salariés.

Une décision qui les choque alors que le groupe de distribution ait annoncé en février une hausse de 7,8 % de ses ventes à 78,6 milliards d’euros malgré l’épidémie de Covid-19​. « J’étais en CDD. On m’a proposé à la fin d’un deuxième contrat à durée déterminée de signer un contrat de professionnalisation en me disant que j’avais un pied dans Carrefour et que je pourrai être embauchée à l’issue, mais là je viens d’apprendre que c’était fini », explique une caissière souhaitant rester anonyme. Payé 1.100 euros par mois pour 35 heures, elle rêve d’un CDI de 30 heures, la règle chez Carrefour, certes payé moins (980 euros mensuels) mais synonyme de « stabilité ».