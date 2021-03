Opération de dépistage à l'école de la Mutualité à Nantes, le 11 mars 2021 — J. Urbach/ 20 Minutes

Les tests salivaires se déploient peu à peu dans les écoles, et depuis ce jeudi à Nantes.

Les réactions des enfants sont variées, alors que certains peinent à se soumettre à ce prélèvement pourtant moins redouté que le nasopharyngé.

« Moi j’aime bien cracher, je trouve ça trop marrant ! » Ce jeudi après-midi, Lilya n’est pas du tout stressée, bien au contraire. Comme la majorité de ses camarades, la fillette de « bientôt 9 ans » s’apprête à passer un test Covid réalisé au sein de son établissement scolaire, l’école de la Mutualité quartier Chantenay à Nantes. Ici, pas d’effrayant écouvillon qui s’approche des narines mais un petit tube en plastique à remplir de salive. « C’était rigolo, j’ai même fait un fil », pouffe Maya, en CE1. « C’est quand même un peu dégueu, mais ça fait pas mal du tout », enchaîne un petit brun, un masque blanc sur le nez.

Dans une grande salle attenante à la cour de récré, quelque 300 enfants se succèdent toute la journée pour se soumettre à ces fameux tests salivaires, qui se déploient peu à peu dans les maternelles et primaires de France, et depuis ce jeudi dans deux écoles à Nantes. A la Mutualité, les trois-quarts des parents ont souhaité inscrire leur enfant à ce test PCR, dont le résultat sera consultable en ligne dans les 24 heures après l’analyse en laboratoire. « Moi j’ai pas envie d’attraper le Covid, imagine si c’est grave après tu vas à l’hôpital, s’inquiète Lisa, en CE2. C’est horrible si on ne peut plus voir ses copines. Déjà que mes grands-parents me manquent… »

« Pense à des frites »

Il est 15h et comme tous les quarts d’heure, l’équipe des huit médiateurs de la Protection civile s’apprête à accueillir une nouvelle classe. Hauts comme trois pommes, les élèves de CP n’en mènent pas large devant ces inconnus masqués, gantés, et équipés de grosses lunettes… « Il faut les rassurer, leur demander s’ils ont bien compris pourquoi ils étaient là, confie Anne Prunault, l’infirmière qui supervise les opérations du jour. Il faut aussi les encourager, car certains se mettent la pression. »

Les binômes se forment et se répartissent dans la pièce. On s’échange les prénoms, quelques mots gentils et c’est parti… ou pas. « Pense à des frites, à du chocolat, à quelque chose que tu aimes manger ! », suggère une médiatrice à un petit garçon, qui fait péniblement tourner sa langue dans sa bouche. Souvent, il faut plusieurs tentatives pour que la salive soit sécrétée et récoltée en quantité suffisante (entre 0,5 et 1 ml) pour être analysée. « Mais parfois, on n’y arrive pas, certains ont par exemple la bouche sèche à cause du stress, constate Anne Prunault. Si c’est trop difficile, il ne faut pas insister, l’expérience ne doit en aucun cas être traumatisante pour eux. »

Pour Jean-Baptiste Defaux, président du laboratoire Biolam, le test salivaire est en tout cas « la balance parfaite entre le mode de prélèvement, mieux accepté par les enfants, la sensibilité du test, certes inférieure que le nasopharyngé mais largement meilleure que le test antigénique, et l’ampleur de l’opération ». La semaine prochaine, des écoles de Châteaubriant ont été ciblées, en raison d’un taux d’incidence élevé sur le territoire. L’objectif en Loire-Atlantique est de réaliser 8.000 tests hebdomadaires.