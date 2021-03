Les Petites histoires naturelles de l’Architecture: Pourquoi les Arts décoratifs sont avant tout thermiques? — 20 Minutes

Plus facile de se protéger des Vikings que du froid ? Un château fort construit en pierres, ça arrête un assaillant et sa hache mais un peu moins un grand coup de froid venu de Scandinavie.

Cette semaine, 20 Minutes avec le Pavillon de l’Arsenal, Merci Alfred et Playground Paris, vous dévoile une nouvelle Petite histoire naturelle de l’architecture et vous explique comment les arts décoratifs sont avant tout une façon d'isoler les lieux de vie.

Les petites histoires naturelles de l’architecture est une série de huit courts films d’animation qui permettent de découvrir comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Imaginées à partir de l’expo Histoire naturelle de l’architecture, ces vidéos ludiques et pédagogiques répondent à une question simple et surprenante, mais scientifique. Elles s’appuient sur le travail de Philippe Rahm, architecte et docteur en architecture. Dans ce quatrième épisode​, on découvre pourquoi les Arts décoratifs sont avant tout thermiques.