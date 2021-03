Un palais de justice (illustration). — ALLILI MOURAD

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’enquête sur la mort violente d’Alisha, 14 ans, à Argenteuil le 8 mars avance. Deux adolescents âgés de 15 ans ont été mis en examen mercredi soir pour « assassinat ». Leurs auditions ont montré de façon glaçante que la mort a été donnée pour « des futilités », a esquissé le procureur de la République de Pontoise, Eric Corbaux. Surtout, lors de leur garde à vue, « ils n’ont pas fait part non plus d’un remords immédiat », a-t-il poursuivi.

Le PSG doit une fière chandelle à son gardien. Si Paris s’est qualifié mercredi soir en obtenant au Parc des princes le nul contre Barcelone (1-1) en match retour des huitièmes de finale de la ligue des champions, l’équipe le doit presque uniquement à Keylor Navas. À 21 heures 48 très précisément, le portier parisien a redonné confiance à ses coéquipiers malgré les attaques incessantes des Catalans. Comment ? Tout simplement en arrêtant un penalty de Messi. L’histoire de la remontada n’a donc pas bégayé. Paris est bel et bien en route vers les quarts.

C’est un triste et terrible anniversaire que commémore aujourd’hui le Japon. Il y a dix ans jour pour jour, l’accident nucléaire de Fukushima plongeait le pays et le monde dans la frayeur. La centrale est actuellement toujours à l’arrêt, la décontamination des zones évacuées toujours en cours, et parmi les 120.000 réfugiés officiels, tous n’ont pas retrouvé une vie normale. Sociologue vivant au Japon, Cécile Asanuma-Brice revient pour 20 Minutes sur les conséquences sociales de la gestion de l’accident.