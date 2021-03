PROXENETISME Les deux victimes, âgées de 13 et 14 ans, étaient hébergées depuis la fin de l’année par les quatre mis en cause

Trois femmes et un homme ont été mis en examen à Saint-Etienne pour avoir prostitué deux adolescentes en fugue — RAPHAEL LUCAS/SIPA

Trois femmes et un homme, suspectés d’avoir contraint deux adolescentes en fugue à se prostituer dans leurs appartements, ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé, a annoncé ce mercredi le parquet de Saint-Etienne (Loire).

Un homme de 46 ans sous curatelle, une femme de 50 ans et sa fille de 20 ans ont été écroués. Une autre jeune femme de 19 ans a été placée sous contrôle judiciaire.

Les victimes, âgées de 13 et 14 ans, étaient en fugue des foyers où elles étaient placées, à Lyon et Saint-Etienne, lorsqu’elles ont été hébergées par les quatre mis en cause en fin d’année dernière.

Dix à vingt clients par jour

« C’est à la suite d’un renseignement anonyme parvenu aux services de police qu’une enquête a été ouverte fin février. Elle a permis de constater que les deux victimes se prostituaient dans des appartements situés dans deux quartiers de la ville, via des sites Internet », a déclaré le procureur de la république de Saint-Etienne, David Charmatz, lors d’une conférence de presse.

Le numéro de téléphone auquel étaient reliées les annonces en ligne recevait jusqu’à 1.000 appels, pour 10 à 20 clients par jour, selon les enquêteurs.

Soulignant que c’est la première fois qu’une affaire de proxénétisme sur des mineures aussi jeunes est mise en évidence sur la région stéphanoise, le chef du parquet stéphanois a ajouté que les enquêteurs allaient désormais rechercher les clients, « qui encourent jusqu’à sept ans de prison, contre quinze ans de réclusion pour les proxénètes ». Les victimes ont, quant à elles, été de nouveau placées.