Les étudiants sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Le gouvernement a annoncé mercredi le lancement d’une plateforme nationale d’accompagnement psychologique des étudiants, après l’annonce de la création en janvier du « chèque psy » pour faire face à la détresse des jeunes.

Cette plateforme, https://santepsy.etudiant.gouv.fr, est lancée en partenariat avec la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie. Recensant quelque 1.300 psychologues, elle permettra « d’accélérer une prise en charge psychologique des étudiants qui en ressentent le besoin, partout sur le territoire », selon le ministère de l’Enseignement supérieur.

Trois séances prises en charge

Ces psychologues se sont portés volontaires pour accueillir les étudiants pour une première série de trois entretiens renouvelable. Ces séances seront prises en charge par l’établissement d’enseignement supérieur avec lequel ces psychologues volontaires auront passé convention. Fin janvier, face à la détresse psychologique qui semblait gagner de plus en plus de jeunes, Emmanuel Macron avait annoncé la création d’un « chèque psy » permettant de consulter un psychologue et suivre des soins gratuitement.