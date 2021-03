Des policiers à Nice le 27 février pour contrôler le respect du confinement partiel instauré dans 63 communes des Alpes-Maritimes — SYSPEO/SIPA

Malgré une baisse des cas de coronavirus dans les Alpes-Maritimes, le gouvernement a décidé de reconduire le confinement de la partie littorale du département ce week-end, a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

« Il a été décidé, et c’est une décision difficile, de prolonger le confinement pour ce week-end », a déclaré Gabriel Attal. « Un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l’incidence et de l’épidémie dans le département se poursuit », pour permettre « dans ce cas (de) pouvoir envisager de lever la mesure ».

Attestation obligatoire et sorties d'une heure autorisées

Ce confinement partiel, qui devait durer deux week-ends, les 27 et 28 février et 6 et 7 mars, avait été annoncé le 22 février après une visite à Nice du ministre de la Santé Olivier Véran. Comme pour les précédents week-ends, seules les sorties d’une heure seront autorisées dans un rayon de 5 km, avec une attestation pour se rendre chez le médecin, faire du sport ou se promener. Les habitants sont également soumis à un couvre-feu à 18 heures la semaine.