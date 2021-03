MENSTRUATIONS De plus en plus de voix s'élèvent pour libérer la parole au sujet des règles des femmes

Illustration des règles. Au musée du Vagin à Londres, en 2019 — Isabel INFANTES / AFP

Méconnaissance, préjugés... Le tabou autour des règles perdure et cristallise les inégalités.

C'est ce qui est ressorti d'un débat organisé mardi soir par le conseil départemental de Loire-Atlantique en présence de plusieurs experts.

On les appelle les ragnagnas, les lunes, ou plus simplement les règles. Mais souvent, les mots s’arrêtent là quand on aborde le sujet des menstruations. « C’est pourtant un phénomène normal, et non une maladie », rappelle Martin Winckler, écrivain et médecin, qui participait mardi soir à un webinaire sur « le tabou des règles », organisé par le conseil départemental de Loire-Atlantique qui souhaite mettre « le sujet sur l’espace public ». « C’est un symptôme du fonctionnement de l’appareil reproducteur féminin. Le souci est que la physiologie féminine est plus lourde que celle des hommes. Les médecins ne sont pas assez bien formés pour soigner les femmes, ce qui crée une inégalité dès le départ. »

La méconnaissance, voilà une première piste qui expliquerait pourquoi la question des règles reste encore très confidentielle. Ajoutez à cela des préjugés qui perdurent. « Les premières règles sont un moment vertigineux mais sont encore associées à quelque chose de honteux, observe Elise Thiébaut, auteure de Les règles, quelle aventure. C’est vu comme sale, comme négatif, associé à la mauvaise humeur. Pourtant, dans certaines sociétés, comme les Moso en Chine, cette étape est célébrée de façon très joyeuse. »

Une perception qui aurait des conséquences sur toute la société. « Tout ceci conditionne les femmes elles même à mal les percevoir, poursuit Elise Thiébaut. C’est la matrice d’autres inégalités : on réduit leur capacité d’agir et on les conditionne à accepter d’autres comportements sexistes. » Et tolérer parfois aussi des douleurs pendant trois à cinq jours par mois, qui ne sont « pas normales » pour Martin Winckler. « Certaines sont dues à la contraction de l’utérus. Toutes les douleurs doivent être soulagées, prises en compte. Il faut aussi aller explorer plus loin, par exemple vers l’endométriose, lorsqu’elles perdurent après le saignement. Mais il y a un manque d’information. »

« Pas une affaire de bonnes femmes »

Ce tabou accentue aussi les inégalités face à l’accès aux protections intimes. « Certaines femmes qui n’ont pas les moyens n’osent pas demander et s’exposent à des risques considérables, physiques mais aussi mentaux », explique Tara Heuzé-Sarmini, présidente de l’association Règles élémentaires. Alors que le gouvernement a récemment annoncé que les protections seront gratuites pour les étudiantes, elle fait partie de ces acteurs qui militent pour que cette distribution s’organise dans un maximum de lieux publics, écoles, prisons, restaurants, mais aussi dans les foyers. Selon elle, le budget qu’une femme consacrerait dans sa vie à ses menstruations tournerait autour de 8.000 euros.

En attendant, la sensibilisation des jeunes semble une piste sérieuse pour que la question avance, ou au moins se banalise. En parlant aux jeunes filles, mais aussi aux garçons. « Je leur explique que les premières règles ont un équivalent chez eux, à savoir le moment où ils commencent à produire des spermatozoides, raconte Elise Thiébaut qui intervient régulièrement dans les collèges. Ça établit une forme d’équivalence, et les sarcasmes se transforment en curiosité. Ils comprennent alors que ce n’est plus une affaire de bonne femme, mais plutôt une affaire liée à l’humanité. »