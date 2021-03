Etait-ce le dernier week-end de répit avant un confinement en Ile-de-France? — Caroline Politi/20 Minutes

Deux départements, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, affichent désormais un taux d'incidence – supérieur à 400, et deux autres, la Seine-et-Marne et le Val-d’Oise, supérieur à 350. Surtout, partout à l’exception des Yvelines, ce taux augmente.

Les services de réanimation sont au bord de la saturation.

Conséquence directe : les services de réanimation sont au bord de la saturation. Ce mardi, le directeur de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, Aurélien Rousseau, dénombrait 1.025 patients infectés par le Covid-19 sur les quelque 1.127 lits de réanimation actuellement disponibles et estimait que ces derniers seraient tous occupés dans le courant de la semaine.

« On est dans une situation de tension très forte », insistait lundi le haut fonctionnaire, précisant que 70 à 80 patients Covid + entraient chaque jour en réanimation dans la région, quand 45 à 50 en sortaient. Pour faire face à la situation, il a sommé tous les établissements de déprogrammer 40 % de leurs activités médicale et chirurgicale. En parallèle, il a indiqué que 1.577 lits de réanimation devraient être disponibles « au cours de la semaine prochaine ».

La situation devrait se détériorer dans les jours à venir

Si Jérôme Salomon a reconnu une « très forte tension » dans les hôpitaux, il a estimé qu’un confinement restait une « mesure de dernier recours ». Reste à savoir si sa position sera suivie lors du conseil de défense sanitaire qui se tiendra mercredi. Car la situation ne devrait pas s’améliorer. On estime à une dizaine de jours le délai entre le moment où une personne est infectée et son admission, si son état se dégrade, en réanimation. En clair : les personnes actuellement admises en soins intensifs ont été contaminées à la fin du mois de février ou au tout début du mois de mars.

Or, depuis le début du mois, la propagation du virus s’est accélérée en Ile-de-France, sous l’effet notamment de la présence accrue du variant britannique. Il représente désormais 60 % des cas positifs dans la région, 70 % même dans les Yvelines et le Val d’Oise. Le Covid-19 contamine désormais davantage en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne que dans le Pas-de-Calais, confiné le week-end depuis la semaine dernière.

Le gouvernement se heurte à une fin de non-recevoir d’élus sur la question du confinement le week-end. A commencer par Anne Hidalgo qui estime « inhumaine » cette solution et proposait même sur France Inter, lundi, de retarder l’heure du couvre-feu. « A 18 heures, on est au milieu de l’après-midi à Paris (…) Je pense qu’il faudrait l’adapter », a-t-elle estimé. Valérie Pécresse, elle, a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à une mesure de confinement. Réponse jeudi, lors de la désormais traditionnelle conférence de presse.