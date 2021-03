Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte noyée lundi soir à Gennevilliers, en contrebas du viaduc, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information d’ Europe 1. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux élèves de sa classe auraient confié l’avoir poussée dans le vide.

L’alerte a été donnée par la mère du lycéen incriminé : vers 19h30, elle appelle la police pour expliquer que son fils et sa petite amie lui ont confié avoir frappé et poussé une élève de leur classe du viaduc de Gennevilliers. Une demi-heure plus tard, la mère de la victime se présente au commissariat d’Argenteuil pour signaler la disparition de sa fille. Elle explique que cette dernière, scolarisée au lycée Cognacq-Jay d’Argenteuil, est régulièrement victime de harcèlement.

Deux gardes à vue

Son corps sera retrouvé vers 21 heures à proximité du quai Saint-Denis, à Gennevilliers. Une autopsie sera pratiquée dans la journée pour préciser les causes de son décès. Les deux adolescents qui, entre-temps s’étaient enfuis du domicile du jeune garçon, ont été interpellés vers 2 heures du matin au domicile d’un ami.

Tous deux ont été placés en garde à vue, a confirmé le parquet de Pontoise qui pour l'heure tente de retracer le fil de l'affaire. Une enquête pour homicide a été ouverte et les investigations confiées à la police judiciaire de Cergy.

