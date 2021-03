Une soutien de l'ancien président Lula devant la Cour suprême du Brésil, à Brasilia le 8 mars 2021. — Eraldo Peres/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un coup de tonnerre politique qui vient de retentir au Brésil dans la course à la présidentielle de 2022. Un juge de la Cour suprême a ordonné lundi l’annulation de l’ensemble des condamnations de l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva pour corruption. Il redevient ainsi potentiellement éligible pour affronter Jair Bolsonaro. Dans un sondage récent, Lula apparaît surtout comme le seul capable de battre l’actuel président : 50 % des personnes interrogées se disaient prêtes à voter pour lui, contre 44 % pour Bolsonaro.

La ministre de la Transition écologique joue cette semaine sa crédibilité. Barbara Pompili défend depuis ce lundi en commission le projet de loi « climat et résilience ». La partie ne sera pas des plus faciles pour elle. L’ancienne députée Europe Ecologie-Les Verts est en effet au centre des critiques. Celles de l’opposition, mais également celles de sa propre majorité, où certains lui reprochent un manque de « loyauté ».

Dany Leprince vient de déposer une nouvelle requête pour tenter d’obtenir un second procès et un acquittement. Sa démarche intervient plus de vingt ans après sa condamnation à perpétuité pour le meurtre de son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces en 1994 dans la Sarthe. « Nous apporterons des faits et témoignages nouveaux qui donnent sur les protagonistes de l’époque des éclairages essentiels à la compréhension des faits », résume son avocat, Olivier Morice. 20 Minutes revient pour vous sur cette affaire qui avait à l’époque défrayé la chronique judiciaire.