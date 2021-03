Le réseau solidaire des Petites Cantines récupère désormais les invendus des marchés pour confectionner près de 200 repas par jour. — C. Girardon / 20 Minutes

Lancées en 2015 à Lyon, les Petites Cantines permettent aux gens d’un même quartier de cuisiner ensemble et de partager ensuite un repas.

Depuis le second confinement, les établissements lyonnais récupèrent les invendus des marchés afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Environ 200 repas à emporter sont réalisés chaque soir avec les restes.

Des effluves de chou-fleur s’évaporent des cocottes posées sur le feu. Penchée sur ses marmites, Julia surveille que les légumes mijotent sans brûler. « Parfois, il m’arrive de me louper. Mais ici, chacun est bienveillant et il y a toujours une astuce pour rattraper le coup », confie en riant cette Lyonnaise de 35 ans. « Ici », ce sont Les Petites Cantines, lancées en 2015 à Lyon. Un endroit où chaque habitant d’un même quartier est invité à venir cuisiner et partager un repas.

Depuis l’apparition du coronavirus, les établissements ont dû s’adapter. Dont celui de Vaise dans lequel nous nous sommes rendus. Fermées plusieurs mois en raison des restrictions sanitaires, les Petites Cantines ont rebondi en misant sur les repas à emporter. Et depuis la fin du mois de novembre, elles cuisinent uniquement avec les invendus des marchés. Une grande nouveauté. L’idée n’aurait pas été réalisable sans l’aide de l’association étudiante Sens Gaspi, qui est venue proposer ses services pour collecter les restes des étals.

200 repas confectionnés chaque jour grâce aux invendus

« Deux fois par semaine, les forains du marché de Vaise nous livrent tout ce qu’ils n’ont pas pu vendre. Ce qui représente des quantités astronomiques, relève Gabrielle de Bollardière, référente aux Petites Cantines de Vaise. Cela nous permet d’approvisionner nos trois cantines lyonnaises et de confectionner quotidiennement, pour chacune, entre 25 et 30 repas à emporter sachant qu’il y a deux services par jour ». Près de 200 repas sont ainsi réalisés chaque jour par les petites mains volontaires.

« Ce qui nous manque parfois, comme les œufs ou le beurre, on va l’acheter, poursuit Gabrielle. Et tout ce qu’on ne vend pas à la fin de la journée, on le distribue ensuite aux sans-abri avec l’aide de l’association #PourEux. Malheureusement, on n’a pas besoin d’aller très loin. Il suffit parfois de faire 50 mètres pour croiser une personne dans la rue ».

Sur la table postée à l’entrée de la cantine, les cagettes débordent de salades, poires, avocats, endives, ou encore pommes de terre. Des produits qu’il faut trier. Pour cela, les bénévoles ne manquent pas. La période, dans laquelle la France est plongée depuis un an, a fait exploser les demandes. « Il y a actuellement un mois d’attente pour venir cuisiner aux petites cantines », révèle Gabrielle de Bollardière.

Rompre l’isolement

« Beaucoup de convives se sentent seuls, isolés. Certains, sans travail, s’ennuient. Ils ont besoin de créer du lien social. D’autres, qu’ils soient à la retraite ou pas, ont très envie de se rendre utile », souffle Garance Perret, la maîtresse de maison de Vaise qui veille sur tout ce petit monde. Six convives maximum par session. Pas plus, histoire de respecter les normes sanitaires.

« Je ne travaille pas en ce moment alors je viens pour faire quelque chose de mes mains, explique Julia tout en épluchant des poires. Cela permet de partager des moments de convivialité. On ne voit pas le temps passer alors que chez moi, je serais incapable de passer quatre heures derrière mes fourneaux ». A ses côtés, Orjeane, 31 ans, exécute le même travail tout en discutant. La jeune femme revient d’un long périple en Asie. Un voyage d’un an et demi qu’elle a dû écourter à cause de la pandémie mondiale. « Le retour en France a été assez déstabilisant, j’avais l’habitude de beaucoup échanger, argumente-t-elle. Je suis venue ici car je suis en quête de sens ». Et de conclure : « J’avais besoin de retrouver un peu de chaleur humaine, de faire des connaissances et de partager des choses fortes en groupe ».

Les Petites Cantines, qui ont essaimé un peu partout en France, ont récemment été lauréates de la Fondation La France s’engage. Elles recevront une enveloppe de 300.000 euros sur trois ans qui leur permettra d’agrandir leur réseau.