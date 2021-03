POLEMIQUE Une élue écologiste du 8e arrondissement de Lyon a écrit dimanche un tweet pour le moins contesté mettant en cause la police. Un message supprimé depuis qui n’a pas manqué de faire réagir certains syndicats des forces de l’ordre

Le message publié dimanche soir a été effacé et le compte de son auteur a été fermé au public. Trop tard toutefois pour éviter l’emballement de la Twittosphère qui s’insurge depuis hier soir contre un tweet émanant d’une élue lyonnaise. Marine Chastan, adjointe écologiste au maire du 8e arrondissement de Lyon, chargée de la petite enfance et des liens intergénérationnels, est devenue en quelques heures la cible de nombreux internautes après un message très controversé publié dimanche soir dénonçant notamment « la culture du viol présente chez les forces de police».

Tout est parti d’une discussion sur Twitter entre la maire de Saint-Genis-Laval et Fabien Bagnon, vice-président écolo de la métropole de Lyon, en charge des mobilités actives, après une photo, postée par ce dernier, de la marche pour la journée internationale des droits de la femme. L’élu y a participé, tout comme le maire EELV de Lyon Grégory Doucet, placé en tête de cortège.

Sur ce cliché, la pancarte d’un manifestant a attiré l’attention de la centriste Marylène Millet. « Rien ne vous choque dans cette photo ? "Police nationale = scandale" sur une pancarte, alors que nos policiers participent justement à la protection et à la défense des droits des femmes… », s’est alors interrogée la maire de Saint-Genis-Laval dans les commentaires de la photo. Ce à quoi Fabien Bagnon a répondu par un gentil tacle : « Evitons les polémiques inutiles chère Marylène Millet. Cette pancarte, que je n’avais pas remarquée, n’a strictement rien à voir avec la défense des droits des femmes et tu le sais très bien. Déçu de ne pas t’y avoir croisée ». Tout aurait pu s’arrêter là si Marine Chastan, élue dans le 8e, ne s’était pas mêlée à la conversation, avec un tweet cinglant et contesté.

Des syndicats de police outrés

« La culture du viol est présente chez les forces de police ainsi que le phénomène de #victimblaming (blâmer les victimes). Jetez un œil au #PayeTaPolice. Tant mieux pour vous si vous n’avez jamais eu à en souffrir mais un petit effort d’empathie et de sororité serait de rigueur. » Ce message a été supprimé depuis et l’élue a bloqué l’accès à son compte Twitter, sans parvenir toutefois à éviter la polémique. Le tweet a été relayé à de multiples reprises sur les réseaux sociaux et a donné lieu à de vives critiques.

Le syndicat du corps de commandement de la police Nationale, Synergie Officiers, n’a pas tardé à réagir et a vertement taclé l’élue. « Vous êtes pitoyable@MarineChastan de haine contre la #Police en instrumentalisant la cause des femmes pour masquer votre sectarisme. Nous sommes en première ligne pendant que vous êtes bien au chaud à faire des phrases ». Ce lundi matin, le syndicat Fo Police de la Ville de Lyon s’est insurgé à son tour. « La police municipale de Lyon rejette la culture du viol. Et cette stigmatisation est inadmissible », a souligné le syndicat, interpellant sur ce sujet l’adjoint lyonnais à la sécurité Mohamed Chihi.

Contactée par 20 Minutes à la suite de son tweet, l’ajointe du 8e n’a pour l’heure pas répondu à nos sollicitations. La mairie de Lyon nous a fait savoir qu’aucune communication n’était prévue sur ce sujet qui intervient dans un contexte local marqué par de récents débordements dans les banlieues lyonnaises. Des violences urbaines qui ont fortement mobilisé les forces de l’ordre ces derniers jours à La Duchère, puis à Rillieux et Bron, après l’accident de scooter d’un jeune de 13 ans, pour lequel la responsabilité de la police est pointée du doigt par certains habitants.