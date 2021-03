Manifestation à Melbourne pour la journée internationale des droit des femmes, le 8 mars 2021. — Michael Currie/Speed Media//SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, sera en France sous le signe de la grève et de la manifestation. Des syndicats comme Solidaires et la CGT et des associations féministes comme Les effrontées et Osez le féminisme, entre autres, appellent à manifester aujourd’hui dans plusieurs villes. A Paris, le cortège démarrera en face de l’hôpital Cochin, pour demander « des moyens pour les soignant·es » ; et rendra hommage sur son passage notamment aux caissières, aux « intermittentes et précaires », et à toutes les « premières de corvée ».

Au cours d’une interview explosive de deux heures sur CBS à la star de la télévision américaine Oprah Winfrey, le couple Harry – Meghan n’a pas fait dans la langue de bois dimanche soir. Meghan Markle a ainsi révélé avoir eu des idées suicidaires lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale. L’ancienne actrice a également parlé à Oprah Winfrey, qui s’est montrée incrédule et choquée, de conversations lui ayant été rapportées sur la couleur de peau de son fils avant qu’il naisse. 20 Minutes revient sur cet entretien qui ne devrait pas faire plaisir du côté de Buckingham Palace.

Même si elle doit entraîner une remise en question, c’est pour le moment une soirée football à vraiment oublier du côté de la Canebière. Au cœur d’une saison de tous les désastres, Marseille est tombé plus bas encore avec une élimination piteuse (2-1) dimanche en 16e de finale de la Coupe de France face à Canet-en-Roussillon, une équipe de Nationale 2 (4e division). Les Marseillais avaient promis cette semaine que la Coupe était un objectif et qu’il fallait viser la finale… C’est donc raté. Pour comprendre comment le club en est arrivé là, 20 Minutes vous fait revivre ce match qui enlève à l’OM l’une de ses dernières chances de voir l’Europe.