Entre 2.000 et 3.000 manifestants, selon les organisateurs, ont défilé samedi dans les rues de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, à l’appel de 11 syndicats, pour protester notamment contre les licenciements annoncés par les entreprises à cause de la crise sanitaire​. Masquées ou non, les manifestants ont défilé dans les rues pontoises. Crise sanitaire, licenciements, respect de conventions collectives, demande de titularisations, port du masque obligatoire pour les enfants à l’école dès 6 ans ou scandale de la chlordécone : cette grande marche a cristallisé de nombreux griefs exprimés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en Guadeloupe.

« Des embauches pour tous ! » pouvait-on ainsi lire, ou « sablyè en grève » en référence à une grève des agents des sablières de Guadeloupe qui dure depuis près de quatre mois. « Enfants en danger » ou « non à l’asphyxie » avaient de leur côté écrit des parents d’élèves opposés au port obligatoire du masque dès 6 ans, entré en vigueur lundi en Guadeloupe. Un collectif de parents a ainsi revendiqué plusieurs blocages et opérations escargots sur les routes de l’archipel depuis une semaine.

« On est dans une situation extrêmement difficile »

Les syndicats dénoncent les « licenciements » annoncés dans plusieurs entreprises du fait de la crise économique liée à l’épidémie du Covid-19, mais sont aussi revenus sur des problématiques plus anciennes. « On est dans une situation extrêmement difficile aujourd’hui et cela à tous les niveaux : travail, transport, eau, vie quotidienne chlordécone etc. », a ainsi résumé Élie Domota, de l’UGTG. Ce dernier, leader du grand mouvement de protestation qui avait eu lieu en 2009, paralysant l’archipel durant quarante-quatre jours, a évoqué dans les médias locaux « le mépris de patrons esclavagistes » et annoncé une « amplification » du mouvement.

Max Evariste, secrétaire général de l’Union départementale FO-Force Ouvrière a souligné l’importance de la mobilisation « malgré le Covid ». « On a le nombre c’est ça qui fait notre force », a-t-il observé, annonçant, une suite au mouvement, tout comme Teddy Tancons, secrétaire académique SNCL (syndicat national collège et lycées) qui a évoqué les « postes qu’on supprime » et « nos lauréats qui sont obligés de partir ». Donc « il y aura une suite », selon lui.