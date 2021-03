Le gouvernement voulait donner un coup d’accélérateur à sa campagne de vaccination ce week-end, grâce à d’importantes opérations menées dans plusieurs régions particulièrement touchées par l’épidémie de coronavirus et ses variants. L’opération devrait être réussie à en croire Olivier Véran.

Samedi après-midi, le ministre de la Santé a en effet indiqué dans un tweet que « 220.000 Français ont été vaccinés » selon un comptage à 17h30, soit « plus du double de samedi dernier ».

Week-end de mobilisation pour la vaccination dans tout le pays. Medecins, soignants, pompiers, élus et personnels des collectivités : tout le monde sur le pont.

Et déjà ce samedi à 17h30, 220 000 français ont été vaccinés, plus du double de samedi dernier. On continue demain !