Théories du complot : pourquoi certains croient que des reptiliens gouvernent la planète ? — 20 Minutes - OMF

Mais qui sont ces reptiliens qui nous gouvernent ? Peut-être avez-vous déjà vu passer un post sur les réseaux sociaux affirmant que Barack Obama ou Angela Merkel n’étaient pas des humains mais des reptiliens venus d’une autre planète pour conquérir la Terre en secret. Difficile à croire ? Pourtant certaines personnes en sont persuadées. Avec celui sur les Illuminati, le grand complot des reptiliens est l'une des rumeurs les plus tenaces sur Internet, malgré son caractère loufoque. Mais pourquoi certains sont-ils enclins à y adhérer ? C’est ce qu’on va voir cette semaine avec Clémence dans OMF Oh My Fake.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

