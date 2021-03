Assemblée nationale, illustration. — Jacques Witt/SIPA

Le projet de loi sur l’émancipation économique des femmes, « qui devait voir le jour il y a un an (…) a été remisé », déplore ce vendredi dans un communiqué la CFTC, à trois jours du 8 mars, journée mondiale des droits des femmes.

Le projet de loi avait été annoncé en août 2019 par Emmanuel Macron. Marlène Schiappa, alors secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, avait précisé qu’il devait aboutir en 2020. Mais il n’a pas encore été présenté devant le Parlement.

Des propositions concrètes

« La crise du coronavirus a bousculé l’agenda politique et on peut le comprendre », mais la question de l’égalité entre les femmes et les hommes reste une « urgence », écrit la CFTC. Et le syndicat de souligner « l’actualité » des propositions du projet de loi, « à savoir : faciliter la reprise d’activité des femmes après une période dédiée à la maternité, revaloriser les emplois à prédominance féminine, améliorer la place des femmes dans les métiers d’avenir comme les data, les sciences ou l’ingénierie, encourager les banques à soutenir les créatrices d’entreprises ».

La CFTC n’avait pas signé mercredi un communiqué commun des grandes organisations syndicales détaillant les mesures qu’elles appellent de leurs vœux pour lutter contre les inégalités femmes/hommes.