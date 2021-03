Pour certains, se lancer dans des initiatives solidaires permet de retrouver du sens et de la joie de vivre en temps de coronavirus. — Bob Dmyt / Pixabay

Ne plus sortir. Ne pas pouvoir embrasser et enlacer ses proches. Travailler ou étudier seul en « distanciel » ou pire, ne plus pouvoir travailler à cause des mesures restrictives et peiner à joindre les deux bouts. Depuis un an, avec un quotidien régi et contraint par la crise sanitaire du coronavirus, nous sommes nombreux à éprouver lassitude et sentiment de perte de sens dans un monde qui ne tourne plus très rond. Alors, pour s’offrir un peu de baume au cœur et retrouver du sens à leur vie, certains ont pour la première fois fait le choix de la solidarité en donnant d’eux-mêmes, en s’engageant pour des causes qui les sensibilisent et en nouant de nouveaux liens sociaux. Rejoindre une association, préparer des colis ou des repas gratuits pour les étudiants aux petits moyens, faire les courses pour des personnes âgées, peu mobiles et isolées : les initiatives solidaires se multiplient, et beaucoup découvrent la joie que procure le fait de faire du bien aux autres.

Est-ce votre cas ? Quelle initiative solidaire avez-vous entreprise ? Quelle a été votre motivation et qu’est-ce que cela vous a apporté ? Pensez-vous continuer quand la situation se sera apaisée ? Racontez-nous.