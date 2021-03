Un homme se faisant vacciner dans un centre du 5e arrondissement de Paris. — JEANNE ACCORSINI/SIPA

Cent dix-huit centres de vaccination​ mobilisés en Ile-de-France pour « une opération exceptionnelle » menée ce week-end. Le directeur général de l’Agence régionale de santé, le préfet de police et le préfet de la région viennent d’annoncer cette opération pour ce samedi et ce dimanche, via un communiqué. Une réponse à la volonté d’accélérer fortement la campagne de vaccination annoncée par le Premier ministre Jean Castex, jeudi.

« Grâce à une allocation exceptionnelle de 51.000 doses de vaccins Pfizer, à la mobilisation de 105 centres de vaccination ambulatoires, et à l’ouverture exceptionnelle de 13 nouveaux centres dédiés, de nouvelles vaccinations vont pouvoir être organisées tout au long du week-end dans l’ensemble des départements de la région, avance le communiqué. Ces vaccinations vont concerner tous les publics éligibles au vaccin Pfizer, c’est-à-dire toutes les personnes de plus de 75 ans, ou toutes les personnes à très haut risque de forme grave de Covid-19​. »

Avec 51.000 doses, autant de Franciliens et Franciliennes vont pouvoir se faire vacciner par les professionnels de santé mobilisés mais aussi avec l’appui des pompiers des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).