Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé jeudi soir que l'Ile-de-France ne serait pas confinée le week-end, contrairement au Pas-de-Calais. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des mesures sanitaires au cas par cas, suivant la situation sanitaire de chaque région, a priori, c’est plutôt une ligne directrice consensuelle. Peut-être moins si les décisions gouvernementales sont vues comme incohérentes. La question se pose dès ce jeudi soir : le Premier ministre, Jean Castex a officiellement annoncé le confinement le week-end du Pas-de-Calais, sur le modèle que connaissent déjà la zone voisine de Dunkerque (Nord) et la zone, un peu plus éloignée, de Nice ( Alpes-Maritimes). Sauf qu’à ce jour, d’autres départements approchent voire dépassent, le taux d’incidence du Pas-de-Calais. C’est le cas des Bouches-du-Rhône (Marseille) et de la Seine-Saint-Denis, en proche banlieue parisienne.

Plus de peur que de mal. L’alerte au tsunami déclenchée vendredi matin dans le Pacifique après un fort séisme à proximité des Kermadec, des îles inhabitées qui font partie de la Nouvelle-Zélande, a été levée à la mi-journée. Aucun dégât ni blessé n’étaient à déplorer. L’alerte a été « levée sur l’ensemble des territoires français du Pacifique » deux heures après son déclenchement, a tweeté le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu vers 02h25 (heure de Paris). La vague la plus haute, d’un mètre, s’est produite en Nouvelle-Calédonie sur l’île de Maré, dans l’archipel des îles Loyauté, tandis qu’à l’île des Pins, à Yaté et à Nouméa des vagues entre 45 centimètres et 80 centimètres ont été observées, a indiqué la sécurité civile locale.

La chaîne YouTube de Donald Trump, suspendue le 12 janvier, pourra reprendre du service quand le risque de violence aura suffisamment baissé, a indiqué jeudi Susan Wojcicki, la patronne du service vidéo de Google, près de deux mois après l'invasion du Congrès américain par des extrémistes pro-Trump. « Je veux confirmer que nous lèverons bien la suspension de la chaîne de Donald Trump, […] quand nous aurons déterminé que le risque de violence a diminué », a-t-elle déclaré lors d’une interview par l’Atlantic Council, un think tank.