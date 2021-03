18h27 : La vaccination en ville est un pilier de la stratégie vaccinale, indique Olivier Véran

750.000 vaccins vont être livrés la semaine prochaine, en plus des 800.000 livrés la semaine dernière. Ces doses doivent être administrées le plus vite possible, annonce Véran, qui demande aux professionnels de santé d’administrer ces doses au plus vite.