La brigade nautique d'Arcachon va multiplier les contrôles sur l'eau et sur les plages ces prochains jours — Gendarmerie de la Gironde

Le retour du beau temps et des températures printanières, les journées qui s’allongent, suscitent de plus en plus des envies de plage et de plein air… Mais les restrictions liées au couvre-feu à 18 heures restent en vigueur, même sur le bassin d’Arcachon (Gironde).

Le week-end dernier, les gendarmes de la brigade nautique d’Arcachon, avec l’appui de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer), ont ainsi dressé une trentaine de procès-verbaux. « Samedi, entre 18 h et 21 h, 23 infractions pour non-respect du couvre-feu ont été relevées sur les plages océanes de La Teste-de-Buch, secteurs plages de la Salie, de la Lagune, du Petit Nice et de la Corniche » énumère la gendarmerie de la Gironde. Quatre infractions concernant des atteintes à l’environnement (feux sur les plages) ont notamment été relevées ainsi que des infractions liées à la pêche.

Deux plaisanciers pêchaient sur leur bateau

Dimanche, deux plaisanciers ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu, alors qu’ils pêchaient sur leur bateau, dans le secteur du Grand Piquey à Lège-Cap-Ferret.

« Au vu de ces résultats significatifs, de nouveaux contrôles sur l’eau et sur les plages sont programmés dans les jours à venir » prévient la gendarmerie.