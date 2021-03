La veuve d'Ali Boumendjel, Malika Boumendjel, ici en 2001, est décédée en 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France avance sur passé en Algérie. Emmanuel Macron a reconnu mardi, « au nom de la France », que l’avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française pendant la guerre d’Algérie en 1957, a annoncé l’Elysée. Le meurtre avait à l’époque été maquillé en suicide. Cette reconnaissance, que le chef de l’Etat a lui-même annoncée aux petits-enfants d’Ali Boumendjel en les recevant mardi, fait partie des gestes d’apaisement recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie.

Le préfet de police de Paris vient de décider la mise en place de la circulation différenciée en Ile-de-France à partir de ce mercredi. La mesure est mise en place jusqu’à la fin de l’épisode de pollution aux particules fines qui touche la région. La circulation différenciée est valable « à l’intérieur du périmètre délimité par l'A86 (à l’exclusion de celle-ci) », indique la préfecture. Dans ce périmètre, « seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler » entre 5 heures 30 du matin et minuit. Les vitesses maximales seront également réduites de 20 km/h, passant à 110, 90 ou 70 km/h, selon les axes routiers. L’alerte à la pollution de l’air a également été déclenchée mardi dans le Nord, le Pas-de-Calais, l’Oise et la Somme, entraînant là aussi des limitations de vitesse sur les routes.

C’est une occasion très rare qu’il faudra saisir en remplissant avant le 14 mars son dossier de préinscription. Yusaku Maezawa, un excentrique milliardaire japonais offre en effet huit tickets à des personnes du monde entier pour l’accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune, prévu en 2023 avec SpaceX. Magnat de la mode en ligne, il a été le premier client privé à réserver un vol à bord d’une fusée lunaire développée par l’entreprise d’Elon Musk, pour un montant non divulgué. Il avait déclaré au départ vouloir inviter six à huit artistes pour l’accompagner dans ce périple. Mais son plan initial s’est élargi car il a acquis la conviction que « chaque personne qui fait quelque chose de créatif peut être appelée artiste ».