FAKE OFF Olivier Véran a soutenu lundi que la France est « un des seuls pays européens à afficher des statistiques pareilles en termes de protection des plus fragiles ». Si l'ensemble des données ne sont pas disponibles, cette affirmation semble un peu rapide...

Un flacon d'AstraZeneca dans le cabinet d'un médecin, le 25 février. — Christophe Ena/AP/SIPA

Invité du 20 Heures de France 2 pour parler de la vaccination contre le Covid-19 lundi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré que la France était « un des seuls pays européens à afficher des statistiques pareilles en termes de protection des plus fragiles ».

Si la vaccination des résidents d'Ehpad affichent un taux très élevé – près de 83 % – ce sont 25,6 % des 80 ans et plus qui sont vaccinés en France, un taux quasi similaire à celui de l'Allemagne. Mais bien inférieur à ceux enregistrés en Angleterre ou en Pologne.

Près de 83 % de résidents d’Ehpadont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Un chiffre élevé, dont se félicite le gouvernement. Invité du 20 Heures de France 2 lundi soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran a salué ce taux élevé de vaccination, ajoutant que la France est « un des seuls pays européens à afficher des statistiques pareilles en termes de protection des plus fragiles ».

Une déclaration qui rappelle celle de Jean Castex qui, lors de sa dernière conférence de presse le 25 février, avait comparé le taux de vaccination en France des personnes âgées de 80 ans et plus à celui constaté chez nos voisins les plus proches.

FAKE OFF

Sur quelles données le ministre de la Santé s’appuie-t-il pour cette affirmation ? Contacté par 20 Minutes, le ministère de la Santé n’avait pas donné suite à la publication de notre article.

Pour les plus âgés, France n’est pas le pays européen qui a actuellement la plus grande couverture vaccinale, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). 26,7 % des seniors français âgés de 80 ans et plus ont reçu au moins une première dose d’un vaccin contre le Covid-19. En Pologne, pays de 38 millions d’habitants, ce sont 35,6 % de ces seniors et plus qui ont déjà reçu une première injection. Moins peuplés que la France, le Portugal, la Suède, la République Tchèque et la Finlande affichent également une couverture plus élevée chez les plus de 80 ans.

Pour voir les taux de vaccination les plus importants en Europe, il faut se tourner vers les Etats insulaires : l’Islande, Malte et Chypre affichent des taux allant de 44 à 72 %. Des chiffres élevés, qui peuvent notamment s’expliquer par le plus petit nombre d’habitants de ces pays. A l’échelle de l’ensemble de l’Europe, la palme revient à l’Angleterre, où la campagne de vaccination a commencé le 8 décembre, avant le reste du continent européen. 94 % des plus de 80 ans y ont au moins reçu une première dose, selon des données arrêtées au 21 février.

Chez nos voisins allemands, le taux de couverture des plus de 80 ans était de 26 % le 24 février, comme l'avait repéréLe Monde, un chiffre quasi similaire à la France. Le ministère espagnol de la Santé n’offre lui pas de données détaillées par de types de population vaccinées.

Des données lacunaires sur la vaccination des soignants

Concernant la tranche d’âge des 70-79 ans, la France (11,4 %) est dans le peloton de tête de l’UE derrière la Pologne (15.8 %) et devant la Croatie (9,1 %), selon l’ECDC, qui ne dispose toutefois pas de données sur l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne.

Pour les autres populations prioritaires pour la vaccination (soignants, personnes âgées de 50 ans et plus avec comorbidités, personnes en situation de handicap résidant dans certaines structures, patients atteints de lourdes pathologies), l’ECDC n’offre pas de tableau de suivi au niveau européen. Seuls une dizaine de pays font remonter des taux de vaccination des soignants… ce qui n’est pas le cas de la France. Seule donnée disponible, le pourcentage de professionnels travaillant en Ehpad ou en unité de soins longue durée ayant reçu au moins une dose. Il s'élevait à 32,6 % au 13 février.