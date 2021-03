Il fait beau, il fait chaud ! Au moins pour quelques jours encore. Et, avec la douceur du mercure, les rayons de soleil​ se sont eux aussi invités à la fête. Pour l’occasion, nous avons décidé de faire appel à vous. Nous aimerions que vous nous envoyiez vos plus belles photos aux teintes de jaune. Histoire de réchauffer les cœurs dans cette période si étrange.

Avec la température clémente, vous avez peut-être croisé des objets, des plantes ou autres lors d’une de vos ballades. Si vous l’avez capturé sur votre téléphone, ça nous intéresse.

Alors n’hésitez pas, jaune canari, jaune or, jaune safran ou soleil, faites-nous parvenir vos plus beaux clichés ! Nous sélectionnerons les meilleurs d’entre eux et les publierons sur l’ensemble de nos plateformes : Réseaux sociaux, journal, etc. Pour ce faire, rien de plus facile ! Il vous suffit de remplir le formulaire qui se trouve ci-dessous. Merci à vous.

P.C