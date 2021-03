La nouvelle maison d’arrêt du Gard, promise depuis de longues années, sera construite à Nîmes, a indiqué dans un communiqué la députée gardoise Françoise Dumas (LREM). C’est Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice,​ qui a précisé à l’élue le secteur où la deuxième prison du département serait implantée.

Alès était sur les rangs, mais la capitale du département lui a été préférée. « Je me réjouis des efforts concrets déjà engagés par le gouvernement dans le cadre du dispositif d’accroissement des capacités de la maison d’arrêt actuelle, écrit Françoise Dumas. Il permettra de créer d’ici 2023 150 places supplémentaires, et l’aménagement des parloirs et des sanitaires. » Ces travaux ont débuté en janvier.

Une densité carcérale de 193 %

L’actuelle prison de Nîmes est la plus bondée de France. Selon les chiffres publiés le 1er février dernier par le ministère de la Justice, elle souffre d’une densité de 193 %, la plus forte du pays. Au 1er janvier, 386 personnes y étaient détenues, pour une capacité réelle de 200 places, soit presque deux fois plus de prisonniers qu’il n’y a de places. Ce n’est pas nouveau : cette prison truste le podium des prisons les plus surchargées depuis des années.

« La situation est la même à Nîmes depuis cinq ou six ans, il y a une véritable explosion des détenus, confiait à 20 Minutes le 10 février Laurens Maffre, secrétaire régional du syndicat Ufap-Unsa de l’administration pénitentiaire. Il y a quatre ans, le premier ministre de l’époque, Manuel Valls, et le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, s’étaient rendus sur place, on leur avait dit : "Faites quelque chose". Et rien n’a avancé. »

N.B.