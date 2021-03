Une agence pôle emploi. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un dossier très sensible qui revient ce mardi au-devant de l’actualité.Elisabeth Borne réunit aujourd’hui syndicats et patronat pour présenter le plan du gouvernement pour réformer l'assurance-chômage. La ministre du Travail se dit déterminée à « aller au bout » mais les syndicats ont exprimé leur défiance sur une réforme qui « est un non-sens », martèle Eric Courpotin, de la CFTC. 20 Minutes fait le point sur les changements et les blocages du dossier.

L’Organisation mondiale de la santé a jugé lundi irréaliste de penser que l’humanité sera débarrassée du Covid-19 d’ici la fin de l’année. Mais, afin de ne pas être uniquement porteur de mauvaises nouvelles, Michael Ryan, directeur des opérations d’urgence de l’OMS, a estimé qu’il serait néanmoins possible de faire baisser les nombres d’hospitalisations et de décès. Le bout du tunnel n’est donc pas encore pour tout de suite.

La Turquie et la France ne s’étaient pas parlé à ce niveau depuis septembre. Emmanuel Macron s’entretiendra mardi à 18 heures avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en visioconférence. Les deux dirigeants ont prévu d’évoquer notamment les relations bilatérales, les questions régionales et les relations avec l’Union européenne, a indiqué l’Elysée. Cet entretien intervient dans un contexte de profonds désaccords diplomatiques entre la Turquie et la France. Les deux pays s’opposent sur plusieurs dossiers comme l’offensive de Paris contre l’influence turque sur l’islam en France.