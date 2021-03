Nicolas Sarkozy à son arrivée au tribunal de grande instance de Paris, le 10 décembre 2020. — ACau/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi, peu après 13h30, la magistrate Christine Mée va rendre un verdict particulièrement attendu. A la tête de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris, la juge va en effet indiquer si Nicolas Sarkozy s’est rendu coupable ou pas de faits de « corruption active » et de « trafic d’influence » dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth ». Quel que soit le résultat, le verdict donnera une première teinte à l’avenir judiciaire de l’ancien président de la République toujours mis en cause dans une multitude de dossiers.

Donald Trump a fait son grand retour dimanche. Il s’est exprimé face à une foule de conservateurs enthousiastes, dans le cadre la conférence CPAC. Surtout, l’ancien président des Etats-Unis n’a cessé de flirter avec l’idée de se représenter à la présidentielle en 2024. A la toute fin d’un discours décousu d’une heure et demie, concluant la grand-messe annuelle des conservateurs en Floride, Donald Trump a ainsi déclaré sous les acclamations : « avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous reprendrons le Sénat, et ensuite un président républicain fera un retour triomphant à la Maison-Blanche -- Je me demande bien qui ce sera ». La page Trump est donc encore loin d’être tournée pour les Républicains.

Le film Nomadland est sorti vainqueur dimanche soir de la cérémonie des Golden Globes, qui ont également distingué un grand nombre d’artistes noirs, dont le défunt Chadwick Boseman. Nomadland, hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les Etats-Unis dans leurs camionnettes, l’a emporté dans la catégorie phare du meilleur film dramatique. Surtout sa réalisatrice, Chloé Zhao, est devenue la deuxième femme de l’histoire des Golden Globes à être lauréate dans cette catégorie. Pour connaître le palmarès complet, c'est par ici.