La détection de 13 cas de variant sud-africain du coronavirus à Chambourcy a contraint les autorités à y accentuer les mesures sanitaires. Les écoles primaires et le collège de cette ville de moins de 6.000 habitants, à l’ouest de Paris dans les Yvelines, ne rouvriront pas lundi. Après deux semaines de vacances, ce jour devait être celui de la rentrée pour les élèves.

Mi-février, six adultes travaillant au sein d’une école maternelle de la ville ainsi que sept enfants ont été testés positifs au variant sud-africain du coronavirus, a indiqué la préfecture des Yvelines, confirmant une information de Libération. Face à ce « cluster débutant », le maire Pierre Morange (Libres !) a informé les habitants via Facebook de la fermeture du 1er au 5 mars des écoles maternelles, élémentaires et du collège de Chambourcy, accueillant un peu moins de 1.200 élèves au total.

Le dépistage ayant mis en évidence une « contagion intrafamiliale », les autorités ont décidé d’une fermeture de l’ensemble des établissements scolaires pour éviter que les fratries ne propagent le virus, selon la préfecture. Les accueils périscolaires et la crèche municipale ont également été fermés préventivement, a souligné le maire de Chambourcy.

Les résultats des tests attendus mardi

En outre, la population a été invitée à se faire dépister samedi et dimanche, avec un objectif de 1.400 tests d’ici la fin du week-end. Samedi, 567 dépistages avaient été effectués, selon la préfecture des Yvelines qui se félicite de « l’implication » des habitants. Les résultats du dépistage, attendus mardi prochain, devraient permettre « d’y voir suffisamment clair » pour décider d’une prolongation de la fermeture ou de la réouverture des établissements scolaires, a indiqué le maire.