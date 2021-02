TGV SNCF — ALLILI MOURAD/SIPA

Après un accident de personne survenu à la sortie de la gare de Bruxelles-Midi, la circulation des TGV et de certains Eurostar et Thalys a été interrompue, ce samedi vers 7 heures entre Lille et Bruxelles, a annoncé la SNCF.

« Un accident de personne a eu lieu ce matin tôt à la sortie de la gare de Bruxelles-midi. Depuis environ 7h du matin la circulation est totalement interrompue entre les gares de Lille-Europe et Bruxelles-Midi dans les deux sens. Une dizaine de trains ont été impactés, mis en retard ou limités à Lille Europe, sans pouvoir remonter à Bruxelles », a expliqué un porte-parole de la direction régionale Hauts-de-France de la SNCF.

Des bus de substitution

Outre ces TGV, « quelques trains Thalys et Eurostar sont concernés, notamment un aller-retour Bruxelles/Londres via Lille et deux allers-retours Thalys qui sont perturbés », a-t-il précisé. « Des bus de substitution sont mis en place pour acheminer les clients entre ces deux villes », avec des départs retardés d’environ 1h30 à 2h00, et une durée de trajet d’environ deux heures en bus.

« Pour l’instant, trois bus sont partis vers Bruxelles et deux de Bruxelles vers Lille », a détaillé ce porte-parole aux alentours de 13h30.

Des perturbations jusqu’en fin de journée

« Les TGV depuis Bruxelles sont des trains qui généralement vont vers le sud-est de la France, via Lille ». Les passagers acheminés en bus peuvent donc « reprendre un parcours TGV à partir de Lille », a-t-il ajouté.

Une enquête est en cours en Belgique pour déterminer les causes de l’accident mais la reprise du trafic est « estimée vers 15h », a indiqué la SNCF vers 14h30. « Des perturbations devraient néanmoins durer toute la journée (…) Mais dans le contexte actuel, du fait des restrictions sanitaires le plan de transport avait été réduit et le nombre de voyageurs comme de trains sont bien en deçà » de la circulation habituelle, a conclu cette source.