Jean Castex demande aux préfets d'augmenter un peu plus les contrôles des mesures anti-Covid. — Mathieu Pattier/SIPA

Jean Castex a demandé samedi aux préfets des 20 départements où l'épidémie de Covid-19 menace de flamber de renforcer les contrôles des mesures en vigueur dont les couvre-feux, rappelant que l’objectif est de « tout faire pour éviter un confinement national », a annoncé Matignon.

Le chef du gouvernement a « appelé les préfets à mener des concertations approfondies et à prendre des mesures à caractère immédiat : renforcement des contrôles des mesures mises en œuvre, optimisation de la campagne vaccinale, déploiement des tests salivaires dans les établissements d’enseignement et respect des directives relatives au télétravail », ont précisé ses services, à l’issue d’une visioconférence de Jean Castex​ avec les préfets des 20 départements et les directeurs généraux des Agences régionales de santé concernés.

Comme il l’avait twitté auparavant, le Premier ministre, avec les ministres de l’Intérieur Gérald Darmanin et de la Santé Olivier Véran, a rappelé les objectifs du gouvernement de « tout faire pour éviter un confinement national et adopter des mesures territorialisées ». Les échanges ont porté sur « les situations épidémiologiques locales, l’organisation des concertations avec les élus locaux et les premières tendances qui s’en dégagent », a ajouté Matignon, sans préciser qui du gouvernement ou des préfets allaient communiquer sur d’éventuelles nouvelles mesures restrictives.