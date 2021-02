Illustration d'une grille EuroMillions — © M.LIBERT/20 MINUTES

C'est ce qui s'appelle mettre du beurre dans la fondue. Un joueur ou une joueuse suisse a empoché le gain record de 210 millions d'euros (ou 228 millions de francs suisses) lors du tirage de l'EuroMillions vendredi soir, indique à 20 Minutes la FDJ. On ne sait pas encore si c'est par Internet ou via un point de vente. L'heureux gagnant(e) a donc coché les numéros suivants: 6 12 22 29 33 et les étoiles 6 et 11.

Le précédent pactole record - 200 millions d'euros - a été remporté le 11 décembre dernier par un Français ayant joué sur Internet. Mais le nouveau record pourrait tout à fait tomber à l'avenir puisque le plafond maximal de la cagnotte a été établi à 250 millions d'euros, il y a donc encore de la marge.

Depuis le lancement du jeu en février 2004, 502 jackpots ont été emportés dans l’ensemble de la communauté EuroMillions. En première position, la France comptabilise 110 gagnants, le Royaume-Uni se classe deuxième avec 109 gagnants et l’Espagne en troisième position avec 107 gagnants.