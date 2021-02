Une voiture de police. (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Le drame était survenu moins de 24 heures après le meurtre d'une collégienne de 14 ans lors d’une bagarre entre bandes rivales à Saint-Chéron, dans l’Essonne. Le parquet d’Evry a annoncé ce vendredi la mise en examen d’un adolescent de 15 ans pour «meurtre» et «tentative de meurtre» après la mort d’un collégien de 14 ans lors d'une rixe à Boussy-Saint-Antoine. Poignardé au niveau du thorax, il n’avait pas pu être réanimé. Un autre adolescent, âgé de 13 ans et touché au niveau du cou, a été très grièvement blessé.

Ce jeune s'était rendu mardi aux autorités, accompagné de sa mère, en se présentant comme l'auteur du coup mortel et des blessures sur un deuxième adolescent lors de la rixe entre bandes rivales à Boussy-Saint-Antoine. Également placé sous le statut de témoin assisté pour des violences aggravées, il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Connu des services de police pour port d'arme, il était «allé au contact» et s'était «retrouvé encerclé» lors de la rixe, avant de porter «deux coups de couteau» en direction de deux autres adolescents, selon la procureure.

Dans cette affaire, trois autres mineurs ont été mis en examen pour violences en réunion et participation à un groupement en vue de la préparation de violences, et trois autres sont poursuivis pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences, selon le communiqué du parquet. Pour ces délits qui leur sont reprochés, ils ont tous été placés sous contrôle judiciaire avec "interdiction de contact avec les coauteurs, les victimes et leur famille" et "interdiction de paraître en Ile-de-France" pour cinq d'entre eux, précise le communiqué.