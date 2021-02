La marque de jouet «Monsieur Tête de Patate» devient simplement «Tête de Patate». — HASBRO

Monsieur Patate au placard ? La marque Hasbro a annoncé jeudi que son célèbre jouet « Mr Potato Head » s’appellerait désormais simplement « Potato Head ». Après un premier communiqué confus, l’entreprise a clarifié qu’il s’agissait simplement d’un changement sur le nom de la marque, qui devient non-genrée. Mais personnages Monsieur et Madame Patate, eux, ne vont pas être réduits en purée.

Dans un premier communiqué publié sur son site Internet, Hasbro indiquait vouloir « s’assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la marque et le logo de ''Monsieur Tête de Patate'' ». Avec l’intention de « promouvoir égalité des genres et inclusion ». L’annonce est suivie de nombreux articles, comme celui de l’agence AP qui l’assure, « Monsieur Patate n’est désormais plus un monsieur ».

Appels au boycott

Ni une, ni deux, de nombreux conservateurs s’étranglent face à ce qu’ils voient comme une croisade des « social justice warriors » («guerrier de la justice sociale », un terme péjoratif pour désigner les progressistes) contre le genre, et appellent au boycott de la marque.

A la mi-journée, Hasbro clarifie ses propos sur Twitter, écrivant : « Attendez, Mr et Mme Patate ne vont nulle part et resteront Mr et Mme Patate ». De longue date, il est toutefois possible de mélanger les genres avec les accessoires (du rouge à lèvres pour Mr Patate, une barbe pour Mme etc). Dans une courte vidéo, Hasbro l’assure, « il n’y a pas de mauvaise façon de jouer ».

Gros cafouillage d'Hasbro: en fait, Mr et Mme Patate ne disparaissent pas, c'est uniquement la marque qui passe de "Mr Potato Head" au gender-neutral "Potato Head". Le nouveau kit aura des couleurs différentes mais tjs des accessoires pour créer des Mr/Mme Patate ou des mélanges pic.twitter.com/QxETB44AUY — Philippe Berry (@ptiberry) February 26, 2021

Hasbro va toutefois s’attaquer à l’hétéronormativité en proposant prochainement des kits « famille » avec suffisamment d’accessoires pour construire deux papas ou deux mamans patates. Qui rappelons-le, se propagent dans la nature par multiplication végétative, une reproduction… asexuée.