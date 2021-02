DEMOGRAPHIE La crise sanitaire et économique liée au coronavirus est sans doute la cause de cette baisse de la natalité dans l’hexagone

Cette baisse de la natalité en France s'explique très certainement par la pandémie de coronavirus. — Pixabay

Le nombre de naissances enregistrées en France en janvier a chuté de 13 % par rapport à janvier 2020, une baisse inédite depuis 1975 qui « pourrait être liée » à la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi l’Insee.

Les 53.900 bébés nés en janvier 2021 ont pour la plupart été conçus au début du premier confinement, instauré à la mi-mars 2020. Or, « le contexte de crise sanitaire et de forte incertitude a pu décourager les couples de procréer » ou « les inciter à reporter de plusieurs mois leurs projets de parentalité », observe l’institut d’études statistiques.

« Sans commune mesure avec les baisses qui ont pu être observées dans le passé »

En outre, pendant ce premier confinement du printemps 2020, « les centres de procréation médicalement assistée ont été fermés », observent les auteurs de cette étude, qui notent cependant qu’à l’inverse, le recours à l’interruption volontaire de grossesse « a pu être plus compliqué ».

La natalité est en baisse constante depuis six ans, mais la chute observée en janvier est « sans commune mesure avec les baisses qui ont pu être observées dans le passé », souligne l’Insee. « Il faut remonter à 1975, la fin du baby-boom, pour observer un phénomène de telle ampleur », ajoute-t-il.

Or, en décembre 2020, la baisse des naissances par rapport à décembre 2019 avait déjà été « prononcée », avec -7 % sur un an. Cette double statistique mensuelle « laisse peu de doute sur le rôle important joué par le contexte de la pandémie sur cette évolution », selon l’Insee.

Phénomène ponctuel, report ou abandon des projets de parentalité

Dans les mois à venir, observe l’institut, les statistiques mensuelles des naissances permettront d’évaluer si cette baisse de décembre et janvier relève d’un « phénomène ponctuel en début de pandémie », autrement dit d’un « report des projets de parentalité de quelques mois seulement ». Ou au contraire si elle marque le « début d’une tendance plus durable », qui aurait vu la crise sanitaire et économique inciter des couples à reporter durablement, voire à abandonner leur projet de concevoir un enfant.

Les données de décembre 2020, publiées jeudi, permettent par ailleurs d’affiner – à la baisse – les premières estimations sur la natalité en France en 2020 publiées le 19 janvier par l’Insee, et qui faisaient déjà état de chiffres très bas.

L’Insee estime désormais à seulement 735.000 le nombre de bébés nés en France en 2020 (-2,5 % en un an), un nombre qui n’avait jamais été aussi bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.